«باص» يحمل 44 راكبًا يصطدم بمركبة على طريق ظلم

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما باص لنقل الركاب متوجهًا من الموية إلى ظلم .

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، إن غرفة العمليات بدورها تلقت البلاغ على الرقم 997 عند الساعة 7:33م، لافتًا إلى أنها وجهت 12 فرقة إسعافيه للموقع بناء على ما وردها من معلومات بأن الباص يُقلّ 44 راكبًا.

وتم توجيه الفرق للموقع، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي؛ لمباشرة الحادث وعند وصول أول فرقة، تم فرز الحالات والتعامل معها لحين الوصول الفرق المساندة.

وأضاف: تم نقل 9 حالات إلى مستشفى الموية فيما وجد بالموقع 35 حالة رفضت الكشف والنقل، وعلى إثر ذلك تم التأكد من خلو الموقع من الاصابات وانتهاء البلاغ لدى العمليات .