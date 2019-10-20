بالصور.. أمير المدينة المنورة يدشِّن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»

أعرب الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، عن اعتزازه بمشاركة المُعلّمين والمُعلّمات في برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة».

وقال أمير المدينة المنورة: نقدر الجهود التطوعية لجميع الكوادر التعليمية التي تبّنت برامج المبادرة لتحويل تلك القيّم إلى ثقافة وسلوك اجتماعي يُغرس في نفوس الطلاب والطالبات.

جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» لجامعة طيبة وإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، بمدرسة دار الأبرار الثانوية بمشاركة مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ومدير عام التعليم بالمدينة ناصر العبدالكريم.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال لقاء منسقي مبادرة «خير أمة» من المعلمين في مدارس تعليم المدينة أن مبادرة خير أمة تنبثق من القيم الإنسانية الموجودة في المجتمع بطبيعة الحال، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه النوعية من البرامج والفعاليات في المؤسسات التعليمية تسهم في تعزيز القيم الإسلامية بين النشء ليكون سلوكًا اجتماعيًا لدى الأجيال القادمة.

وقام أمير المنطقة ونائبه بزيارة أحد الفصول الدراسية في المدرسة وفصول الدمج لطلاب التربية الخاصة، بالإضافة للاطلاع على الخدمات التي تقدمها العيادة الطبية المدرسية، ثم انتقلا إلى مقر معرض التعليم العام لمبادرة «خير أمة» في الصالة الرياضية واطلع أمير المنطقة على تفاصيل المعرض وأنشطة الطلاب المشاركين في المبادرة.

ومن جانبه، قدم مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على تدشين ورعاية برامج وفعاليات الجامعة ضمن مبادرة خير أمة والدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية.

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وأوضح السراني أن الجامعة تشارك ضمن المبادرة من خلال إعداد وتنفيذ أكثر من ٣٠ برنامج وفعالية التي من شأنها ترسيخ القيم الأخلاقية وأن يصبح أبناء وبنات المدينة المنورة نموذجًا يحتذى به.

وأشار إلى أن الجامعة شكلت لجنة عليا للمبادرة وخرجت بعدة توصيات أبرزها دعم دراسات وأبحاث المبادرة وتوجيه مشاريع التخرج الطلابية للمساهمة في تحقيق أهدافها وتفعيل دور وحدة العمل التطوعي بالإضافة إلى إنشاء منصة للمبادرة على موقع الجامعة لمشاركة منسوبيها.

وأضاف أن الجامعة اعتمدت على الميثاق الأخلاقي المهني لجامعة طيبة ليرسم الطريق القويم لجميع منسوبي الجامعة ، ويضم العديد من القيم والأخلاقيات المنبثقة من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وبناء على تميز الجامعة بوجودها في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ملتقى كل المسلمين.

من جانبه أكد مدير عام التعليم بالمدينة ناصر العبدالكريم أن تدشين مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» هو استمرار لأهمية تعزيز المبادئ والأخلاق والقيم بين مختلف شرائح المجتمع الذي تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في برامجها ومبادراتها النوعية كافة الهادفة إلى إثراء القيم والأخلاق واستكمالًا للدور الكبير الذي يقدمه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال دعم سموه واهتمامه بالبرامج والمبادرات التي تعزز القيم الأخلاقية وتسهم في نشرها بين جيل من الشباب، وتميز بناء الإنسان اجتماعيًا وثقافيًا.

وأشار إلى أن إدارة التعليم بكل منسوبيها تسعد بأن بالمشاركة في المبادرة من خلال البرامج والمبادرات المختلفة إيمانًا منهم بأهمية نشر أهداف المبادرة بين الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بالمنطقة.

ورفع العبدالكريم شكره لأمير المدينة المنورة على تدشينه ورعايته للمبادرة وفتح المجال أمام جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص للمشاركة في تحقيق أهدافها وتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية وتحقيق مفاهيم التلاحم والتعايش.