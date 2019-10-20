الشؤون الإسلامية: لجنة فورية لكشف حقيقة «فيديو ألعاب الأطفال» بأحد جوامع الرياض

شكَلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لجنة فورية؛ للوقوف على حقيقة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال بأحد جوامع مدينة الرياض .

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالعزيز بن سعود العسكر، أنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق مع الإمام والمؤذن ورفع النتائج للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار العسكر، إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانًا للعبادة والطمأنينة والخشوع، مؤكدًا أن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مشددًا على أن من يخالف التعليمات سيكون عُرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة .

وأوضح العسكر، أن المقطع المتداول تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن ذلك يُعد مخالفةً صريحةً لنظام وتعليمات الوزارة؛ حيث إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي حفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة كل الإجراءات النظامية في حق الإمام والمؤذن.

وقال العسكر، إن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933، والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل من لديه شكوى أو ملحوظة أو مقترح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة، وفيما يحقق رسالتها وأهدافها.