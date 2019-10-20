أمير المدينة يدشن مبادرة خير أمة

أعرب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، عن اعتزازه بمشاركة المُعلّمين والمُعلّمات في برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة».

وقال سموه «نقدّر الجهود التطوعية لجميع الكوادر التعليمية التي تبّنت برامج المبادرة، لتحويل تلك القيم إلى ثقافة وسلوك اجتماعي، يُغرس في نفوس الطلاب والطالبات».

جاء ذلك، خلال تدشينه فعاليات مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» لجامعة طيبة، وإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وذلك في مدرسة دار الأبرار الثانوية، بمشاركة مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والمدير العام للتعليم ناصر العبدالكريم.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، خلال لقاء منسقي مبادرة «خير أمة» من المعلمين في مدارس تعليم المدينة، أن مبادرة «خير أمة» تنبثق من القيم الإنسانية الموجودة في المجتمع بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن تفعيل هذه النوعية من البرامج والفعاليات في المؤسسات التعليمية، يسهم في تعزيز القيم الإسلامية بين النشء، ليكون سلوكا اجتماعيا لدى الأجيال القادمة.

وقام أمير المنطقة ونائبه بزيارة أحد الفصول الدراسية في المدرسة، وفصول الدمج لطلاب التربية الخاصة، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها العيادة الطبية المدرسية.