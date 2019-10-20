محافظ الحرث يتفقد مشاريع المياه

قام محافظ الحرث إبراهيم الألمعي، بجولة تفقدية على مشاريع المياه في المحافظة، يرافقه رئيس مركز الخشل عبده دوداني، ومدير مكتب خدمات المياه بمحافظتي العارضة والحرث خالد جابر حريصي. وشملت الجولة مشروع خزانات السودي وخزانات البيضاء والمشباح والخط الناقل للمياه المحلاة ومحطة الضخ. كما اطلع على القرى التي سيخدمها مشروع المياه المحلاة عند اكتمال ربط الخط الناقل بمحطة الضخ، ووعد مدير مكتب خدمات المياه بمحافظتي العارضة والحرث بأن يتم تسليم المشروع في غضون 60 يوما.



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