منشأتان صديقتان للإعاقة بالأحساء

كشف عضو المجلس البلدي، وعضو مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء فهد الملحم لـ«دوت الخليج» أمس، اعتماد أول منشأتين صديقتين لذوي الإعاقة في الأحساء، وجرى وضع الملصق «الرسمي» عليها، فيما أكد منح مهلة تمتد لـ 5 أشهر لتصحيح أوضاع المنشآت السياحية والترفيهية والمباني التجارية «القديمة»، لتصحيح أوضاعها للتحول إلى صديقة لذوي الإعاقة قبل فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة.

وأشار الملحم إلى أن فريق العمل، بدأ نهاية الأسبوع الماضي الجولات على المنشآت، ويستمر لمدة شهرين، لحصر المنشآت «المهيأة لذوي الإعاقة» بحد أدنى 70% من اشتراطات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، لوضع الملصق «الرسمي» لذلك، علاوة على حصر المنشآت التي تتطلب تصحيح أوضاع، لمخاطبة ملاكها، ورفع بياناتها إلى جهات الاختصاص لمتابعتها وإلزام الملاك بالتصحيح أو فرض الغرامات المالية وعدم تجديد التراخيص البلدية لها.