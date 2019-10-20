تخريج الدفعة الأولى من السعوديين الحاصلين على الـ COC

نظمت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، حفل تخريج للدفعة الأولى من القيادات الوطنية الشابة الحاصلين على شهادة الكفاءة السعودية للضباط والمهندسين البحريين المؤهلين للعمل في أعالي البحار، طبقاً للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978، وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمنظمة إليها المملكة.

وأقيم الحفل برعايةِ رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، بحضور وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي، والجهات ذات العلاقة بالنقل البحري من القطاع العام والقطاع الخاص وأولياء أمور الخريجين.

وألقى الرميح كلمةً بهذه المناسبة عبر فيها عن فخر الهيئة واعتزازها بهذه الكفاءات الوطنية البحرية، مبينا أن الهيئة العامة للنقل عقدت هذه الاختبارات للمرة الأولى في المملكة للحصول على شهادات الكفاءة «COC»، بعد أن كانت حكرًا لسنوات على مؤسسات أكاديمية خارج المملكة، ويضطر معها الملاحون والمهندسون البحريون السعوديون إلى خوض إجراءات مطوّلة كانت تعوق تقدمهم في مسيرتهم المهنية.

وقال «ابتهجنا جميعًا بتخريج أبنائنا في تخصصات نوعية كفيلة بالنهوض بصناعة النقل البحري في المملكة، وتحقيق جزء من أهداف رؤية المملكة 2030 قياسًا على القيمة الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الصناعة العملاقة».

ماهي الـ COC

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شهادة الكفاءة للعمل في أعالي البحار

تطبق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب

لأول مرة تقام اختباراتها في المملكة