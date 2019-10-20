قرى الظل تؤرق أهالي سراة عبيدة

اجتهاد شخصي
انصبت معظم المطالبات في إعادة طريق البلد إلى سابق عهده، وإلغاء المتعارف عليه بالطريق المحوري، وأكد المواطن عبدالله القحطاني، أن الوضع السابق كان اجتهاداً شخصياً لم يرقَ إلى العمل المدروس والمعد سلفاً، لافتا إلى أن اﻷرصفة فقط أخذت من عرض الطريق نحو 8 أمتار في كل جهة من كتفي الطريق وذلك أثر سلباً على الحركة الاقتصادية وسط البلد، فيما ناشد خالد الحيان، البلدية بالعمل على إدخال الميزانية لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة حتى لا تخسر المحافظة ميزانيتها لسنتين.
قلب المحافظة
تم إنشاء مخطط «أ» سابقا «الربوة حاليا» منذ 40 سنة، ولم تتم سفلتته، في ظل تجديد سفلتة المخططات الأخرى التي أُنشئت بعده بسنوات عديدة، وعند مراجعة أهالي الحي للبلدية أفادتهم بأن المخطط لم يُدرج ولا يعرفون السبب، وكذلك مخطط «محيلية» الذي أنشئ من سنوات عديدة لم تتم إضاءته ولا رصف شوارعه، فضلاً عن ضرورة إدراج جسر الجامعة الذي يحل إشكالات عديدة من ربط غرب المحافظة بشرقها، وكذلك اختصار طريق كلية البنات من مروره بقرى وشوارع ضيقة وبعيدة.
مقومات السياحة
يرتاد الكثير من المتنزهين والمصطافين جبل ظلم التراثي والتاريخي، لكنه يفتقر إلى أبسط مقومات السياحة، حيث يواكبه إغلاق في منتصف المطل، كما أن مخطط محيلية يفتقر إلى ازدواج الشوارع الداخلية علاوةً على أنه لا يرتبط بالمحافظة إلا عن طريق الشارع العام، ويحتاج سكانه لقطع مسافة طويلة، لذلك بدلاً من التواصل عبر الطريق الذي يمر بمدرسة القرن للبنات التي تفصلها عن المخطط مجرى سيل وطريق ترابي لم يعمل له أي تحسين من سنين ما جعله عائقا أمام سكان الحي من اختصار المسافة للوصول إلى وسط المحافظة.
طريق الحزم
طالب رئيس المجلس البلدي سابقا حسين آل جعثم، الرئيس الجديد بالعمل على استكمال فتح طريق الحزم القريب من مبنى كلية البنات، ومشروع حديقة الملك سلمان بمخطط القرن، ومشروع تطوير المخططات، واستكمال الربط بالإنارة بين المحافظة والمراكز الإدارية.
من المطالبات
تطوير الحديقة التي تقع على الشارع العام أمام مبنى الشرطة
استكمال الربط مع محافظة أحد رفيدة
دراسة الاستثمار والجدوى الاقتصادية من بعض التعديلات
الجسور المُقرّة في بعض المواقع في المحافظة
بحث أسباب عدم استكمال مشاريع القرى
التوسع في النطاق العمراني للمحافظة وللمراكز والقرى
بحث أسباب توقف تطوير المنطقة المركزية
استكمال الطريق الهيكلي للمحافظة
الاهتمام بمراكز وقرى وهجر الظل
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