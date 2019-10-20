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التقاعد تشارك في المنتدى العالمي للضمان

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شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «ISSA» في مدينة بروكسيل، من 14-18 أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من 1300 مشارك، يمثلون 150 دولة. ومثّل المؤسسة في الفعالية الدولية وفدٌ برئاسة محافظ المؤسسة محمد النحاس، إذ حضر على هامش المنتدى اجتماع المجلس التنفيذي رقم 119، واجتماع لجنة الترشيحات.

وجرى خلال الاجتماعين مناقشة أوراق العمل المرتبطة بالقضايا والموضوعات المتعلقة بأنظمة التقاعد والتأمينات على مستوى دول العالم، وبحث أبرز التحديات التي تواجه تلك الأنظمة، ووضع الحلول المبتكرة لها.

وقدمت المؤسسة ضمن جلسات المنتدى جلسة عن «الحوكمة الرقمية»، جرى خلالها عرض تجربة المؤسسة الرائدة في مجال الحوكمة والحلول والممارسات الناجحة التي نفذتها المؤسسة، وكذلك عرض مبادراتها في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية.

وخلال اليوم الأخير للمنتدى جرت انتخابات المكتب التنفيذي لجمعية الضمان الدولية «ISSA»، وأوصت باستمرار عضوية المملكة في الدورة الجديدة.


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