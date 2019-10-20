التقاعد تشارك في المنتدى العالمي للضمان

وجرى خلال الاجتماعين مناقشة أوراق العمل المرتبطة بالقضايا والموضوعات المتعلقة بأنظمة التقاعد والتأمينات على مستوى دول العالم، وبحث أبرز التحديات التي تواجه تلك الأنظمة، ووضع الحلول المبتكرة لها.
وقدمت المؤسسة ضمن جلسات المنتدى جلسة عن «الحوكمة الرقمية»، جرى خلالها عرض تجربة المؤسسة الرائدة في مجال الحوكمة والحلول والممارسات الناجحة التي نفذتها المؤسسة، وكذلك عرض مبادراتها في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية.
وخلال اليوم الأخير للمنتدى جرت انتخابات المكتب التنفيذي لجمعية الضمان الدولية «ISSA»، وأوصت باستمرار عضوية المملكة في الدورة الجديدة.
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