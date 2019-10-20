شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نشر فرق دولية لمراقبة "هدنة الحديدة" باليمن والان مع التفاصيل

بدأت الأمم المتحدة، السبت، نشر أول فرق المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة اليمنية، وذلك بعد مرور 10 أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم.

وقالت مصادر عسكرية، إن البعثة الأممية برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها أشرفت على بدء نشر ضباط الارتباط بين القوات اليمنية المشتركة ومليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق التماس بالحديدة، وذلك في أبرز خطوة منذ تجمد المشاورات في مايو/أيار الماضي.

وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة قد اتفقت الأسابيع الماضية على آلية جديدة للتهدئة وخفض التصعيد بالحديدة، وذلك بنشر 4 نقاط مراقبة ميدانية من الجانبين.

وذكرت المصادر أنه تم نشر نقطة المراقبة الأولى في منطقة "الخامري - كيلو 8" في مدينة الحديدة، كخطوة أولى لخفض التصعيد في المنطقة.

وستواصل البعثة الأممية الإشراف على نشر باقي النقاط؛ حيث من المقرر نشر النقطة الثانية، الأحد، في مدينة الصالح، فيما سيتم نشر النقطة الثالثة في مزرعة الأبقار بخط كيلو 16، وفقاً للمصادر.

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ووفقاً للمصادر العسكرية، سيتم استكمال نشر النقطة الرابعة، الأربعاء المقبل، في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد صعدت من أعمال العنف خلال الأيام الماضية، وشنت عدداً من الهجمات على مواقع القوات اليمنية المشتركة، في مسعى منها لنسف قرار وقف إطلاق النار.

وكان رئيس البعثة الأممية الجديد أباهيجيت جوها قد وصل، الأسبوع الماضي، إلى مدينة الحديدة، بهدف تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالحديدة.

وأعلنت الأمم المتحدة تعيين الجنرال الهندي المتقاعد أباهيجيت جوها رئيساً لبعثة الحديدة، في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، خلفاً للدنماركي مايكل لوليسجارد.

وأصبح أباهيجيت ثالث جنرال أممي يرأس لجنة ثلاثية مشتركة لمراقبة هدنة هشة لم تتحقق في محافظة الحديدة اليمنية، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.