مصرع رجل وزوجته وطفليهما في حادث مروّع بالمدينة المنورة

جدة - عمرو شويل هاني الثبيتي الخليج 365

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مساء اليوم السبت على طريق السلام بالمدينة المنورة.

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وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، لـ”الخليج 365”، إن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 21:48 من مساء اليوم السبت بلاغاً يفيد بوقوع حادث في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين واحتمالية وجود أكثر من 5 حالات وفاة وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة.

وأضاف “عند وصول أول فرقه اتضح اشتعال المركبتين ووفاة جميع من فيها، طفلان ورجل وامرأة (أسرة كاملة) في المركبة الأولى ورجل واحد في المركبة الثانية”.

وتواجدت فرق الهلال الأحمر في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.