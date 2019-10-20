محمد بن مسعود - الدمام - "العنزي" رائدًا بالحرس الوطني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-19 يتلقى النقيب عبدالكريم بن عامق العنزي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة ترقيته إلى رتبة رائد. 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 11:56 PM Advertisements يتلقى النقيب عبدالكريم بن عامق العنزي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة ترقيته إلى رتبة رائد. ، "العنزي" رائدًا بالحرس الوطني ،

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