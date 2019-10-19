شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل والان مع التفاصيل
أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في خزانات وقود محطة بحي العنود.
وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق.
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