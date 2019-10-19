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2019-10-20 فيديو.. تابع لنصر الله يتهجم على مراسلة العربية وهكذا ردت! متابعات الخليج 365 - الرياض تهجم أحد اللبنانيين على مراسلة قناة العربية خلال تغطيتها للمظاهرات. Advertisements وكانت المراسلة تتحدث عن غضب الشارع اللبناني بسبب الفقر والجوع والمطالب والأوضاع الاقتصادية. وحاول الشخص التهجم على الإعلامية ليقترب منها فجأة ويقول عبر المايك: “حسن نصر الله تاج راسكم يا عربية”، لترد المذيعة بحسم: “هذا رأيك بس مش رأينا”.







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