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حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل

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2019-10-19

حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل

متابعات الخليج 365 - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في خزانات وقود محطة بحي العنود.

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وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق.




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