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حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل
متابعات الخليج 365 - الدمام
أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في خزانات وقود محطة بحي العنود.
وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق.
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