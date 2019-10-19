2019-10-19

حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل

متابعات الخليج 365 - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في خزانات وقود محطة بحي العنود.

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وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق.