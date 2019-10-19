، رسالة من الفضاء للسعوديين.. تعرَّف على فحواها ومصدرها ،

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أنجزت رائدتا الفضاء التابعتان لناسا "كريستينا كوش" و"جيسيكا مائير" أول مهمة سير نسائية في الفضاء، وعملتا بنجاح على تبديل شاحن بطارية لا تعمل، وذلك خارج محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من ظُهر اليوم، وأتمَّتا بذلك أول عملية سير في الفضاء لنساء لأول مرة في التاريخ.
وغردت محطة الفضاء الدولية في تغريدة لها قائلة إن الرائدتين مدتا فترة وجودهما خارج المحطة لما يزيد على خمس ساعات ونصف الساعة؛ لقيامهما ببعض المهمات الخاصة بالمحطة الفضائية التي لم تنتهِ بعد، في حين أن المهمة كان من المقرر أن تكون لمدة خمس ساعات فقط.
وتجري "مائير" أول سير لها في الفضاء، وارتدت بدلة فضاء بيضاء بالكامل، فيما ارتدت "كوش"، التي تجري نشاطها الرابع خارج المركبة، بدلة ذات خطوط حمراء.
وركزت مهمة الرائدتين على واحدة من ثلاث وحدات تحكم، تنظم مقدار الشحن الموجه إلى إحدى قنوات الطاقة الأربع في المحطة؛ إذ إن العطل لم يؤثر على العمليات أو المخاطرة بسلامة الطاقم، لكنه منع استخدام مجموعة من البطاريات الجديدة المثبتة حديثًا.
المثير في الأمر أن مكانًا على الأرض لفت انتباه "مائير" على ارتفاع آلاف الأميال، ووصفته بـ"المكان الرائع"، فكان الجواب من المحطة كالآتي: "أنتم على ارتفاع 400 كم فوق مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية باتجاه الجنوب"، وفق سي إن إن عربية.
ناسا محطة الفضاء الدولية المملكة العربية السعودية الرياض
رسالة من الفضاء للسعوديين.. تعرَّف على فحواها ومصدرهاخالد خليل الخليج 365 2019-10-19
أنجزت رائدتا الفضاء التابعتان لناسا "كريستينا كوش" و"جيسيكا مائير" أول مهمة سير نسائية في الفضاء، وعملتا بنجاح على تبديل شاحن بطارية لا تعمل، وذلك خارج محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من ظُهر اليوم، وأتمَّتا بذلك أول عملية سير في الفضاء لنساء لأول مرة في التاريخ.
وغردت محطة الفضاء الدولية في تغريدة لها قائلة إن الرائدتين مدتا فترة وجودهما خارج المحطة لما يزيد على خمس ساعات ونصف الساعة؛ لقيامهما ببعض المهمات الخاصة بالمحطة الفضائية التي لم تنتهِ بعد، في حين أن المهمة كان من المقرر أن تكون لمدة خمس ساعات فقط.
وتجري "مائير" أول سير لها في الفضاء، وارتدت بدلة فضاء بيضاء بالكامل، فيما ارتدت "كوش"، التي تجري نشاطها الرابع خارج المركبة، بدلة ذات خطوط حمراء.
وركزت مهمة الرائدتين على واحدة من ثلاث وحدات تحكم، تنظم مقدار الشحن الموجه إلى إحدى قنوات الطاقة الأربع في المحطة؛ إذ إن العطل لم يؤثر على العمليات أو المخاطرة بسلامة الطاقم، لكنه منع استخدام مجموعة من البطاريات الجديدة المثبتة حديثًا.
المثير في الأمر أن مكانًا على الأرض لفت انتباه "مائير" على ارتفاع آلاف الأميال، ووصفته بـ"المكان الرائع"، فكان الجواب من المحطة كالآتي: "أنتم على ارتفاع 400 كم فوق مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية باتجاه الجنوب"، وفق سي إن إن عربية.
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
10:48 PM
"مائير" و"كوش" تنفِّذان أول عملية سير نسائية في الفضاء بنجاح
أنجزت رائدتا الفضاء التابعتان لناسا "كريستينا كوش" و"جيسيكا مائير" أول مهمة سير نسائية في الفضاء، وعملتا بنجاح على تبديل شاحن بطارية لا تعمل، وذلك خارج محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من ظُهر اليوم، وأتمَّتا بذلك أول عملية سير في الفضاء لنساء لأول مرة في التاريخ.
وغردت محطة الفضاء الدولية في تغريدة لها قائلة إن الرائدتين مدتا فترة وجودهما خارج المحطة لما يزيد على خمس ساعات ونصف الساعة؛ لقيامهما ببعض المهمات الخاصة بالمحطة الفضائية التي لم تنتهِ بعد، في حين أن المهمة كان من المقرر أن تكون لمدة خمس ساعات فقط.
وتجري "مائير" أول سير لها في الفضاء، وارتدت بدلة فضاء بيضاء بالكامل، فيما ارتدت "كوش"، التي تجري نشاطها الرابع خارج المركبة، بدلة ذات خطوط حمراء.
وركزت مهمة الرائدتين على واحدة من ثلاث وحدات تحكم، تنظم مقدار الشحن الموجه إلى إحدى قنوات الطاقة الأربع في المحطة؛ إذ إن العطل لم يؤثر على العمليات أو المخاطرة بسلامة الطاقم، لكنه منع استخدام مجموعة من البطاريات الجديدة المثبتة حديثًا.
المثير في الأمر أن مكانًا على الأرض لفت انتباه "مائير" على ارتفاع آلاف الأميال، ووصفته بـ"المكان الرائع"، فكان الجواب من المحطة كالآتي: "أنتم على ارتفاع 400 كم فوق مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية باتجاه الجنوب"، وفق سي إن إن عربية.
، رسالة من الفضاء للسعوديين.. تعرَّف على فحواها ومصدرها ،
المصدر : الخليج 365
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