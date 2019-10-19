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محمد بن مسعود - الدمام - بات استمرار المدير الفني لفريق الاتحاد، التشيلي خوسيه لويس سييرا، محل شك كبير على خلفية نتائج العميد المتدهورة في الوقت الحالي بعد مرور سبع جولات فقط من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وتجرع العميد الخسارة الرابعة له في مسابقة الدوري أمام الوحدة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت؛ ليتوقف رصيد الفريق عند النقطة التاسعة.
وتواصل جماهير الاتحاد وإعلاميون منتمون للنادي هجومهم الشرس على المدرب التشيلي متهمين إياه بتوريط الفريق في لاعبين أقل من المستوى، والتفرغ لمشاكل مع لاعبين آخرين، مثل البيشي وبريغوفيتش.
وتناقلت جماهير العميد مقطع فيديو لرئيس النادي الحالي أنمار الحائلي وهو يقف بين الجماهير مستمعًا لمطالبهم، التي ربما تجد طريقًا بإقالة المدرب، وتعيين آخر لإنقاذ نتائج الفريق.سييرا الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 11:09 PM
بات استمرار المدير الفني لفريق الاتحاد، التشيلي خوسيه لويس سييرا، محل شك كبير على خلفية نتائج العميد المتدهورة في الوقت الحالي بعد مرور سبع جولات فقط من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وتجرع العميد الخسارة الرابعة له في مسابقة الدوري أمام الوحدة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت؛ ليتوقف رصيد الفريق عند النقطة التاسعة.
وتواصل جماهير الاتحاد وإعلاميون منتمون للنادي هجومهم الشرس على المدرب التشيلي متهمين إياه بتوريط الفريق في لاعبين أقل من المستوى، والتفرغ لمشاكل مع لاعبين آخرين، مثل البيشي وبريغوفيتش.
وتناقلت جماهير العميد مقطع فيديو لرئيس النادي الحالي أنمار الحائلي وهو يقف بين الجماهير مستمعًا لمطالبهم، التي ربما تجد طريقًا بإقالة المدرب، وتعيين آخر لإنقاذ نتائج الفريق.
، هل تشهد الساعات القليلة القادمة رحيل التشيلي "سييرا" عن "الاتحاد"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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