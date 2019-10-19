عروض هايبر بنده بمناسبة مرور 41 عامًا على التأسيس

يقدم هايبر بنده عروضًا تنافسية بمناسبة مرور 41 عامًا على التأسيس تشمل عروض هايبر بنده 2500 عربة تسوق مجانية بجانب العروض على السلع والمنتجات حتى نفاذ الكمية، يُذكر أن هايبر بنده من أكبر الأسواق للبيع بالتجزئة في المملكة يقدم خدماته في العديد من الفروع في أنحاء المملكة، تأسست الشركة عام 1978م، بعد أن اندمجت شركة العزيزية بنده مع مجموعة صافولا أحد أهم الشركات الخاصة بالغذاء بالعالم.

عروض هايبر بنده

بمناسبة مرور 41 عامًا على تأسيس بنده ومن منطلق مسئولية الشركة الاجتماعية تُقدم بنده عددًا من العروض التنافسية على السلع الغذائية كالخضروات والفاكهة واللحوم والدجاج ومنتجات الألبان والجبن والموالح، والأسماك والمعجنات والتورتات والخبز والمنتجات الغذائية المصنعة والحبوب، وأيضًا المنظمات وأدوات المنزل، وأدوات العناية الشخصية والنظافة، وألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية والمنزلية والشاشات الذكية والموبايلات والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

جاءت العروض لتكون تنافسية للغاية وصلت الخصومات لـ 41% حتى 50% من قيمة المنتجات نشرت الشركة عروض بنده على موقعها الالكتروني وقالت أن العروض مستمرة حتى نفاذ الكمية في كل فروع هايبر بنده بالمملكة، يوجد للشركة 400 فرع داخل المملكة يعمل بها نحو 30 ألف موظف لقضاء حاجات الجماهير.

وتتميز بنده بعلامتها التجارية التي تُباع داخل أسواقها فقط، كما أنها تدعم المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الحكومي وتقدم دعمها للمجتمع في إطار ذلك تسعى لتقديم خدماتها للأطفال