موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازت على رتبة جندي 1441 عبر بوابة أبشر الإلكترونية

نقدم لكم موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازت على رتبة جندي من خلال بوابة أبشر الإلكترونية 1441، حيث في إطار اهتمامنا بنشر جميع الأخبار المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، والتقديم عليها من خلال شبكة الإنترنت، فإنه تم الإعلان رسمياً من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال، واقتراب فتح باب التسجيل والقبول بها، في المديرية العامة للجوازات، والتعيين بها في جميع المدن والمناطق داخل المملكة، ومن الجدير بالذكر أن الوظائف المتاحة على رتبة جندي.

موعد تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة للمديرية العامة للجوازات، عن فتح باب التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال، برتبة جندي 1441، كما أشارت إلى أن التقديم سوف يتم عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية ابتداء من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019/ 21 صفر 1441، وسوف يستمر التقديم حتى نهاية الأسبوع، وينتهي في يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019/ 25 صفر 1441، مع العلم أن التقديم سوف يبدأ في الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتى العاشرة مساءً.

رابط تقديم وظائف الجوازات 1441 عبر منصة أبشر

على جميع الراغبين في التقديم على وظائف الإدارة العامة للجوازات، من الرجال الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية، والاطلاع على جميع الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين، مع العلم أن التقديم سوف يبدأ من صباح الغد ابتداء من العاشرة صباحاً، ونتمنى لكم كل التوفيق.