‪   بالصور.. طلاب «تقنية القويعية» في ضيافة مجلس الشورى

زار وفدٌ من كلية التقنية بالقويعية، اليوم السبت، مجلس الشورى، ضمن برنامج إعداد قادة المستقبل بالكلية، وذلك لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال عميد الكلية المهندس فهد العنزي، إن هذه الزيارات تتيح للمتدربين الاطلاع، واكتساب معارف جديدة لتطوير قدراتهم، وتحقيق أحد أهداف الكلية من إعداد القادة في تخصصاتهم للمستقبل، الذي يصبو إلى السعي في قمة أفق الإبداع والابتكار، من خلال نقل الخبرات والتجارب لقادة المستقبل، عن طريق الربط بين الواقعين العلمي والعملي.

من جانبه، أشار بندر الشميلان رئيس قسم التقنية الإدارية، إلى أن الزيارة تجربة فريدة من نوعها؛ لتحقيق معرفة ومهارات المتدربين، وتنمية قدراتهم المعرفية، وإطلاعهم على ما تحتويه هذه البلاد من خيرات.

وأضاف: رؤية المملكة 2030 اهتمت بالعنصر البشري، الذي يُعتبر أساس التنمية والتطوير المستمر للمصاف في الدول المتقدمة بالعلم والمعرفة.

وأكَّد مدير العلاقات العامة والإعلام شغاث اليامي، أن مثل هذه الزيارات تقع ضمن استعدادات الكلية للكثير من الأنشطة، والزيارات والبرامج والفعاليات، التي تستهدف أبناءها المتدربين؛ لما تعود عليهم بالفوائد العلمية والعملية، وحثّهم على إبراز قدراتهم ومواهبهم.

وأضاف، زيارة مجلس الشورى تأتي من حرص الكلية على تنمية روح القيادة في متدربي الكلية، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030.

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وبدأت الزيارة بتقديم نبذة تعريفية عن مسيرة المجلس؛ منذ إنشائه، ودوره في النظام السياسي السعودي، وتأصيل مبدأ الشورى؛ منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبعد ذلك، تجوَّل الوفد في أرجاء مجمع مبنى الشورى وقاعاته ومرافقه، منها القاعة الأندلسية، والقاعة الكبرى التي يُلقَى فيها الخطاب الملكي السنوي، تلت ذلك زيارة لمكتبة مجلس الشورى، التي تحوي العديد من الكتب المتنوعة بين القانونية، والشرعية، والإدارية والاقتصادية، وتحوي كذلك الصحف والمجلات، والموسوعات العلمية والرسائل، وقد تم تحويل مجموعة من الكتب لصيغة رقمية.

كما اطلع الوفد على استديو البث التليفزيوني، وعلى كيفية النقل والبث التليفزيوني للجلسات، كما شارك الوفد في جلسة مجلس الشورى المقامة في يوم الزيارة، والاطلاع عما يدور في الجلسة.

ورحب الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس، بوفد الكلية، وتمنى لهم أن يقضوا وقتًا مفيدًا في الجلسة والمجلس، ثم غادر الوفد الجلسة بكل حفاوة وترحيب من أعضاء الجلسة.

وفي ختام الزيارة، تقدَّم رئيس الوفد بجزيل الشكر والتقدير لمجلس الشورى، وللأستاذ ناصر السعيد مسؤول العلاقات العامة، وفريق العلاقات بالمجلس، منوهًا بجهودهم الكبيرة في الإعداد والتنسيق للزيارة، التي تأتي لمعرفة أدوار هذه المؤسسة الحيوية في صناعة القرارات الوطنية، وتعميق اعتزاز المتدربين بوطنهم ومؤسسته التشريعية، ثم تم تقديم هدايا تذكارية بهذه المناسبة.