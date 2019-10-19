كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة، عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد «٢٤/٢٧/٢٨» من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في موقع التدوين المصغر «تويتر».
وأشار المصدر إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، مُبينًا أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزًا للنظام العام، موضحًا أن هذا الإجراء يعزِّز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تستدعي صاحب المحتوى المسيء للنظام العام بأحد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.