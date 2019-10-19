«صحة الرياض» تدعم مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية

دعمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية؛ وذلك في إطار الدعم الذي توليه لمرافقها الطبية.

وأوضح مدير المستشفى عبدالله الحميدي، أنه تم دعم المستشفى عن طريق الاستقطاب الخارجي بأطباء مختصين بالعظام، والتخدير، والنساء والولادة، والجراحة، والصدرية ، وبمقيمة مختصة بالباطنة، ومقيم طوارئ.

وثمن الحميدي للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد التويجري والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة؛ دعمهم وحرصهم على تزويد المستشفى بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.