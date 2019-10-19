دعمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية؛ وذلك في إطار الدعم الذي توليه لمرافقها الطبية.
وأوضح مدير المستشفى عبدالله الحميدي، أنه تم دعم المستشفى عن طريق الاستقطاب الخارجي بأطباء مختصين بالعظام، والتخدير، والنساء والولادة، والجراحة، والصدرية ، وبمقيمة مختصة بالباطنة، ومقيم طوارئ.
وثمن الحميدي للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد التويجري والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة؛ دعمهم وحرصهم على تزويد المستشفى بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة الرياض» تدعم مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.