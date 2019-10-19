وقع حادث تصادم مروري على طريق الساحل الجديد باتجاه جدة، مساء اليوم السبت، نتج عنه عدد من الإصابات.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911): ورد بلاغ عن اصطدام مركبة بشاحنة على طريق الساحل الجديد باتجاه جدة، ونتج عنه عدد من الإصابات.

وأكد المركز، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سياق ذي صلة، أطلق «المرور السعودي»، في وقت سابق، تحذيرًا لقائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة، من مخالفة الانظمة المرورية، قائلًا: يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذر واتباع الأنظمة المرورية، مشددًا على ضرورة عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

وطالب «المرور» السائقين بـ«عدم زيادة أبعاد الحمولة عن الحد المسموح به»، مع ضرورة الالتزام بـ«السير بالمسار الأيمن بالطرق متعددة المسارات»، فيما شدد على تغطية الحمولة وتثبيتها.