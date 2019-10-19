الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق بالمملكة.. الأحد

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طقس الأحد - سحب وأمطار رعدية – تكوُّن ضباب

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سحب وأمطار رعدية وتكوُّن للضباب على عدة مناطق بالمملكة الأحد.. تعرف على المناطق المتأثرة.

نص الخبر

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد: استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان وعسير» تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عير موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة أن هناك استمرارًا لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الوسطي والجنوبية منها.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي، فأكّدت هيئة الأرصاد أنّ حركة رياحه السطحية تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاث أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

اسم المحرر

عمرو عبدالله

المراجع اللغوي

الشافعي

المالتيمديا

مدير الشيفت

د/ إبراهيم شاهين



