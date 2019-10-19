«البنوك السعودية» تحدد 5 ضوابط لحماية المواطنين من الاستثمار الوهمي

حددت «البنوك السعودية»، اليوم السبت، مجموعة احتياطات يمكن من خلالها حماية المواطنين من الاستثمار الوهمي.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قامت البنوك السعودية بنشر «إنفوجراف» قدم خمس نصائح للحماية من الاستثمار الوهمي، مؤكدةً الاستثمار من خلال قنوات نظامية، مع تجنب الاستثمارات العالية المخاطر، محذرةً من التعامل مع المواقع المشبوهة، والأشخاص والشركات التي تَعِد بأرباح ضخمة.

وأكدت «البنوك السعودية» أهمية الاطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالعروض الاستثمارية، مع الحرص على تنويع قنوات الاستثمار لتقليل المخاطرة.

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وفي سياق ذي صلة، حذرت البنوك السعودية، في وقت سابق، من التعامل مع أفراد أو جهات غير نظامية لسداد الأموال أو المديونيات، قائلةً إن التعامل مع أفراد أو جهات غير نظامية لسداد المديونيات؛ يُعتبر مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، كما يسهم في الوقوع في عمليات غسيل أموال، ويُعرّض المتعامل مع تلك الجهات للاحتيال والنصب والاستغلال والمبالغة في الأسعار والضمانات.

وكانت لجنة التوعية المصرفية حذّرت من الجهات التي تستغل حاجة المواطنين للتوظيف، زاعمةً قدرتها على توظيفهم بطلب رسوم لإنهاء إجراءات التوظيف، مشيرةً إلى أن بعض الشركات تزعم أنها متخصصة باستقطاب المواهب لتوظيف المواطنين في كبريات الشركات العالمية، وتتصل بهم لتطلب منهم تسليمها البريد الإلكتروني، ودفع رسوم عبر الحساب البنكي لاستكمال إجراءات توظيفهم.

ونوَّهت اللجنة، بضرورة التأكد من أي عرض وظيفي يتلقاه المواطنون، والحذر من أي جهة تزعم حاجتها إلى رسوم لاستكمال إجراءات التوظيف.