أمير جازان يناقش احتياجات ضمد

يرأس أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، الإثنين، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة. وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن محمد عبدالحق، أن أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة، والخطابات الصادرة والواردة. وبيّن أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عددا من الموضوعات، منها استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية، والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وختم الأمين العام للمجلس تصريحه مفيدا بأن المجلس سيخصص جلسته الختامية لدورة انعقاده الحالية، التي ستعقد بمحافظة ضمد الأربعاء، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية لمحافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة.



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