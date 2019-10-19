وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد وأن تكون مكاناً للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبيناً أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة .
مخالفة صريحة
وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صُوّر في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً النظر إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام الوزارة وتعليماتها ، حيث إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-تشكيل لجنة فورية حول وجود ألعاب أطفال داخل أحد جوامع الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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