السعودية اليوم / بلدية محايل تغلق 29محلا تجاريا مخالفا وتسجل 43 مخالفة



محايل 20 صفر 1441 هـ الموافق 19أكتوبر 2019 م واس

نفّذت بلدية محايل جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت 54 جولة تفتيشية عن مصادرة 191 كيلو غراماً من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق 29 محلاً تجارياً مخالفاً، وتدوين 43 مخالفة على محلات لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية للوقوف على عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد وبيعها لضمان الصحة العامة.

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22:05ت م

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