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إغلاق 29 محلًّا ومصادرة 191 كيلو لحوم فاسدة في محايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
أسفرت جولات تفتيشية نفذتها بلدية محافظة محايل، خلال اليومين الماضيين، عن إغلاق 29 محلًّا بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الجولات التي نفذتها البلدية، والتي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية.
وانتهت 54 جولة تفتيشية بمصادرة 191 كيلو جرامًا من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 29 من المحلات التجارية المخالفة، وتدوين 43 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.
من جهته، أكد رئيس البلدية، سعيد بن علي جابر آل مصمع، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية للوقوف على عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد وبيعها لضمان الصحة العامة.
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