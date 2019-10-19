تعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي خلال الفترة من 22 إلى 26 صفر الحالي، ورشة عمل لتعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في المملكة.

وتهدف ورشة العمل التي يتم عقدها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى تعزيز خبرات المشاركين في مختلف المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات الداخلية، الخارجية، والعدل، وهيئات الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنيابة العامة، ورئاستي أمن الدولة، والاستخبارات العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.