تنظيم برنامج زمالة ابن خلدون في 3 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT، ملتقى للتعريف ببرنامج زمالة ابن خلدون للباحثات للسعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه، والذي ينعقد في كل من: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

ويهدف البرنامج إلى دعم الباحثات السعوديات ومنحهن الفرصة لإجراء أبحاثهن في التخصصات العلمية بإشراف من أعضاء هيئة التدريس في معهد MIT، كما يسعى إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات السعودية، وتأسيس قاعدة من الباحثات السعوديات، من خلال تزويدهن بالمهارات البحثية ليصبحن ضمن قادة المستقبل في المجال التقني.

ويستعرض الملتقى التجارب السابقة للبرنامج وتقييمها، ورحلة الزمالة التي تبدأ من اختيار المرشحات حتى الدراسة، ودعم البرنامج منذ بدايته 32 امرأة سعودية من حملة الدكتوراه، واستطعن نشر نحو 50 بحثا في المؤتمرات والمجلات العلمية، وسجلن عددا من براءات الاختراع.