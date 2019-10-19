التعليم تستهل حوارات نيوم الطلابية من تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

تحت شعار «حوارات نيوم» تطلق وزارة التعليم اليوم مشروع الحوارات الطلابية، كأحد أبرز مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة بإدارة النشاط الطلابي «الثقافي»، ضمن سلسلة المشروعات التي تنفذها الوزارة في الميدان التعليمي، حيث يستضيف تعليم تبوك هذه النسخة من المشروع التي ستنفذ في مدينة المستقبل «نيوم» على مدى يومين.

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ورحب مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم العمري بضيوف المشروع والطلاب المشاركين، مقدما شكره للوزارة على اختيار تبوك لتنفيذ هذا المشروع الطلابي النوعي.

من جهته أكد مدير المشروع مشرف النشاط الثقافي بالوزارة الدكتور بندر العسيري، حرص الوزارة على تأكيد نواتج التعليم وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركون في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية، حول محوري اللقاء «نيوم مدينة الحالمين والملهمين - من طويق إلى نيوم خطوات عملية»، حيث ستعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولها بمشاركة ضيوف المشروع.

بدوره أكد المدير التنفيذي للمشروع مدير نشاط الطلاب بتبوك الدكتور عبدالله الحارثي، توفير الإمكانات وتهيئة الظروف التي تساعد على نجاح المشروع، بدء من استقبال الوفود المشاركة حتى نهاية المشروع، كما جرى رقمنة إجراءات التسجيل ورفع البيانات، وتشكيل فرق العمل المشغلة للمشروع وإعداد اللجان العلمية والفنية، إضافة إلى إعداد أوبريت فني بهذه المناسبة.