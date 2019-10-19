فيصل بن سلمان: مبادرة خير أمة تنبثق من القيم الإنسانية في المجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أعرب أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان عن اعتزازه بمشاركة المعلمين والمعلمات في برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة».

وقال خلال تدشينه فعاليات المبادرة لجامعة طيبة وإدارة التعليم بمنطقة المدينة بحضور نائبه سعود بن خالد الفيصل بمشاركة مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ومدير عام التعليم ناصر العبدالكريم «نقدر الجهود التطوعية لجميع الكوادر التعليمية التي تبنت برامج المبادرة لتحويل تلك القيم إلى ثقافة وسلوك اجتماعي يغرس في نفوس الطلاب والطالبات».

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وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال لقاء منسقي مبادرة «خير أمة» من المعلمين في مدارس تعليم المدينة أن مبادرة خير أمة تنبثق من القيم الإنسانية الموجودة في المجتمع بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن تفعيل هذه النوعية من البرامج والفعاليات في المؤسسات التعليمية يسهم في تعزيز القيم الإسلامية بين النشء ليكون سلوكا اجتماعيا لدى الأجيال القادمة.

وزار أمير المنطقة ونائبه أحد الفصول الدراسية وفصول الدمج لطلاب التربية الخاصة، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها العيادة الطبية المدرسية، ثم انتقلا إلى مقر معرض التعليم العام لمبادرة «خير أمة» في الصالة الرياضية واطلع الأمير فيصل على تفاصيل المعرض وأنشطة الطلاب المشاركين في المبادرة.

من جهته أوضح الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة تشارك ضمن مبادرة خير أمة من خلال إعداد وتنفيذ 30 برنامجا وفعالية من شأنها ترسيخ القيم الأخلاقية وأن يصبح أبناء وبنات المدينة المنورة نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى أن الجامعة شكلت لجنة عليا للمبادرة وخرجت بتوصيات عدة، أبرزها دعم دراسات وأبحاث المبادرة وتوجيه مشاريع التخرج الطلابية للمساهمة في تحقيق أهدافها وتفعيل دور وحدة العمل التطوعي إضافة إلى إنشاء منصة للمبادرة على موقع الجامعة لمشاركة منسوبيها.