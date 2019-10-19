أمير الشرقية يدشن النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

بهدف تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور وبجوائز نقدية تتجاوز نصف مليون ريال، دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي الأمير سعود بن نايف، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد النسخة الخامسة من جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي.

Advertisements

من جانبه أوضح الأمين العام لجائزة السائق المثالي عبدالله الراجحي أن الجائزة في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعا جديدا للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، وذلك بهدف تحسين سلوك السائقين، تحت شعار (سأكون سائقا مثاليا)، ودعا الراجحي السائقين المخالفين للانضمام لهذا الفرع، والذي سيمنح الفائز فيه سداد قيمة المخالفات حسب ترتيب الفائز ووفق الشروط والأحكام التي وضعتها لجنة الجائزة بهدف الحرص على الوصول إلى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين، مؤكدا أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي المركبات من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني والدخول في منافساتها بعد أن سجلت منذ انطلاقتها نحو 32 ألف مشارك.

وأشار الراجحي، إلى أن فعاليات هذه النسخة ستشهد معارض تثقيفية متنقلة تجول مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومحاضرات وندوات تستهدف مختلف الأفراد والقطاعات، وغيرها من الفعاليات، مبينا أن الجائزة تهدف إلى بناء جيل واع يدرك أهمية الالتزام بقواعد المرور لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بأنظمة المرور.

وأضاف أن الجائزة حققت الكثير من النجاحات في السنوات الماضية، من خلال بث الوعي المروري في نفوس السائقين بمختلف فئاتهم العمرية، وغرس مفهوم وثقافة السلامة المرورية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وتوفير بيئة آمنة، إضافة إلى تحفيز الشباب على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم.