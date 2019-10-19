المعتمرون بحافلات أجنبية غير ملزمين بخدمات النقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن على تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة وإجراءات وآليات العمل في قطاع العمرة، وآليات تعديل وإضافة حزم الخدمات في محرك الحجز المركزي «مقام»، التي شملت الإجراءات كافة، إضافة إلى عدم اشتراط شراء خدمات النقل في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

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وكان وزير الحج التقى أمس الأول بمكتبه بجدة أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بحضور نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة مروان شعبان، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين بقطاع العمرة، لشرح تحديثات اللوائح والتعليمات الخاصة بشركات العمرة.

وأوضح نائب وزير الحج أن تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة جاءت بناء على دراسات شاملة نفذها فريق العمل بالوزارة شملت كل أطراف الخدمة من مقدمي الخدمات والمستفيدين بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين تجربة المعتمر والزائر وإثرائها، كما تهدف إلى تقليص الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء.

وبين أن التحديثات تضمنت السماح بقبول جميع فئات عضويات الإياتا، ومنها فئة « travel agency» أو شهادة منظمة السياحة العالمية «WTO» أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمي للسفر والسياحة «WTTC» كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي.

أبرز ما شملته التحديثات: