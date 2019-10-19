تخريج الدفعة الأولى لحملة شهادة الكفاءة السعودية للضباط والمهندسين البحريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز حفل تخريج للدفعة الأولى من القيادات الوطنية الشابة الحاصلين على شهادة الكفاءة السعودية للضباط والمهندسين البحريين المؤهلين للعمل في أعالي البحار، طبقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمنضمة إليها المملكة.

وأقيم الحفل تحت رعاية رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي، والجهات ذات العلاقة بالنقل البحري من القطاع العام والقطاع الخاص وأولياء أمور الخريجين.

وأعرب الرميح عن فخر الهيئة واعتزازها بهذه الكفاءات الوطنية البحرية، مبينا أنها عقدت هذه الاختبارات للمرة الأولى في المملكة للحصول على شهادات الكفاءة (COC)، بعد أن كانت حكرا لسنوات على مؤسسات أكاديمية خارج المملكة، ويضطر معها الملاحون والمهندسون البحريون السعوديون إلى خوض إجراءات مطولة كانت تعوق تقدمهم في مسيرتهم المهنية.

وقال «ابتهجنا جميعا بتخريج أبنائنا في تخصصات نوعية كفيلة بالنهوض بصناعة النقل البحري في المملكة، وتحقيق جزء من أهداف رؤية المملكة 2030 قياسا على القيمة الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الصناعة العملاقة».

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وأشاد بالشراكة الناجحة بين الهيئة وكلية الدراسات البحرية بالجامعة والأكاديمية الوطنية البحرية، حيث تمثل كلية الدراسات البحرية ومقرها جدة أول كلية متخصصة بالمملكة.

وأفاد بأن هذه الشراكة أثمرت اليوم عن تخريج شباب سعوديين متخصصين وحاصلين على تأهيل نوعي، ومن شواهد هذا الاحتفال حصول أبناء الوطن على شهادة الكفاءة السعودية للضباط والمهندسين البحريين للعمل في أعالي البحار.

وعبر عبدالله القرني في كلمة الخريجين عن فخره واعتزازه بتتويج مسيرة الخريجين الأكاديمية والتدريبية بالحصول على شهادة الكفاءة.

يذكر أن الحفل شهد توقيع اتفاقية بين كلية الدراسات البحرية والأكاديمية البحرية الوطنية، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري وتبادل الخبرات بين المؤسستين التعليميتين.

عن النقل البحري السعودي: