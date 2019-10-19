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شارك مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة اليوم (السبت) في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ولوح المتظاهرون، الذين سافر بعضهم ساعات للوصول إلى العاصمة من أنحاء مختلفة في المملكة المتحدة، بأعلام الاتحاد الأوروبي تحت سماء صافية حاملين لافتات أبدعوا في كتابتها، وفقاً لــ"رويترز".
وأغلق الحشد مناطق واسعة من وسط لندن عندما وقف آلاف المتظاهرين في انتظار بدء المسيرة عند هايد بارك، بينما وصل آخرون إلى مقر البرلمان.
واتهم المتظاهرون الحكومة بتجاهل آرائهم، بينما عقد البرلمان أول جلسة يوم سبت منذ حرب فوكلاند عام 1982 لحسم مصير الانسحاب من التكتل الأوروبي.
وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ما زال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث أصلاً مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخطيطه لإيجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ جيل.لندن الاتحاد الأوروبي بريكست
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 09:52 PM
طالبوا بإجراء استفتاء جديد
شارك مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة اليوم (السبت) في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ولوح المتظاهرون، الذين سافر بعضهم ساعات للوصول إلى العاصمة من أنحاء مختلفة في المملكة المتحدة، بأعلام الاتحاد الأوروبي تحت سماء صافية حاملين لافتات أبدعوا في كتابتها، وفقاً لــ"رويترز".
وأغلق الحشد مناطق واسعة من وسط لندن عندما وقف آلاف المتظاهرين في انتظار بدء المسيرة عند هايد بارك، بينما وصل آخرون إلى مقر البرلمان.
واتهم المتظاهرون الحكومة بتجاهل آرائهم، بينما عقد البرلمان أول جلسة يوم سبت منذ حرب فوكلاند عام 1982 لحسم مصير الانسحاب من التكتل الأوروبي.
وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ما زال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث أصلاً مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخطيطه لإيجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ جيل.
، أزمة "بريكست" تتفاقم.. آلاف البريطانيين يغلقون وسط لندن ،
المصدر : الخليج 365
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