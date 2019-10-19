السعودية اليوم / مركز مسار يطلق المرحلة الثانية من زيارات التقويم الخارجي للاعتماد المؤسسي لعدد من المؤسسات التدريبية



الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" يوم غد الأحد أعمال المرحلة الثانية من أعمال زيارات التقويم الخارجي لعدد من كليات ومعاهد التدريب في المملكة، حيث تشمل الأعمال زيارة فرق التقويم الخارجي من مركز مسار لأربع عشرة وحدة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك لأجراء عملية التقويم لغرض الاعتماد المؤسسي، وتستمر هذه المرحلة لعدة أسابيع.

وتتكون فرق التقويم الخارجي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب من مجموعة من المتخصصين في الاعتماد المؤسسي في مجال التدريب التقني والمهني.

تجدر الإشارة إلى أن مركز "مسار" قد وقّع اتفاقيات مع العديد من كليات ومعاهد التدريب لتقديم عمليات التقويم والاعتماد المؤسسي.

ولتهيئة تلك الوحدات التدريبية قام المركز بتقديم عدد من جوانب الدعم والمساندة لها تضمنت تدريب منسقي الجودة في تلك الوحدات على معايير الاعتماد المؤسسي وتعبئة تقرير الدراسة الذاتية، وتقديم الدعم خلال مرحلة إعداد الدراسة الذاتية المؤسسية، بالإضافة إلى تهيئتها لزيارة التقويم الخارجي عبر برنامج زيارات الدعم والتهيئة لكل منشأة لدعم جاهزيتها لأعمال التقويم المؤسسي.

ويأتي تطبيق مركز مسار للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب في المملكة بهدف زيادة كفاءة عمليات التدريب من خلال تحسين جودة مخرجاتها وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف، وللارتقاء بآدائها في المملكة وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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