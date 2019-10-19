شكرا لقرائتكم خبر عن #توقيف_المسيء_للحجاب يشعل تويتر في السعودية.. والنيابة تعلن اعتقال المغرد والان مع التفاصيل

أثارت تغريدة شاب سعودي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر“ حرضت على نزع الحجاب الاسلامي، ردود أفعال غاضبة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وحرض الشاب على نزع الحجاب عبر تويتر، فيما أصدرت النيابة السعودية امرا باعتقاله، على خلفية التحريض.

وكتبت النيابة العامة: "سوف يتم تطبيق جميع الاجراءات النظامية بحق المغرد".

وفيما يلي أبرز ردود الأفعال:

نورة: #توقيف_المسيء_للحجاب

تحريض واضح ودعوة لتهييج الرأي العام !

لا أعلم بعض العقول كيف تفكر .

رضاك يا رب: #توقيف_المسيء_للحجاب اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه.

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ابتهاج: #توقيف_المسيء_للحجاب

هذي دعوة للإنحلال وعلى اي اساس يتم ربطها بالإنفتاح الجديد مثل ماقال بتغريدته .. سمو ولي العهد الله يحفظه سبق أن ذكر أن المجتمع وسطي ينهج منهج الإعتدال .. شلون يجي شخص ويقول كذا ويدعو للتجمع وحرق الحجاب .

الدكاك الرادع: الفكر المتطرف مهب شرط يكون خارجي وغيره مثل هذا يمتلك فكر تطرف ماله لزوم احنا في دولة متمسكة بضوابط الدين وهذا مفروض يوقف تفكيره السلبي واللي مايهدف لشيء غير انحلال فكري #توقيف_المسيء_للحجاب.

أنا سعودي: ديننا دين الوسطية ولن يسمح لأي شخص ان ينتهكه او يتعدئ علية بألفاظ من اجل ايصال فكر تطرفي يهدف لنشر الفساد والبغضاء بين أفراد المجتمع.

فطووم: #توقيف_المسيء_للحجاب إليك أخيتي، اقرأيها بقلبك فيـــا أختــي المسلمة

حكّمي عقلك وفكري ومعّني في لبسك للعباءةفهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة فلنكن على بينة من أمرنا. ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب.