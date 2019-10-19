شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل من طراز "محمد بن سلمان" والان مع التفاصيل

رأت الناشطة السعودية، سعاد الشمري، أن لبنان يحتاج لرجل مثل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أجل مكافحة الفساد، وذلك تزامنا مع الاحتجاجات التي يشهدها هذا البلد.

وقالت الشمري عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الشعب اللبناني فعلا يحتاج مثل محمد بن سلمان والذي بأول ظهور له تعهد بملاحقة الفساد وإحلال العدل والمساواة وصناعة قوانين وانظمة لذلك ساوت الامير والتاجر والغفير وكلهم سواء امام القانون".

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وأشارت الناشطة السعودية إلى أن الإجراءات التي اتخذها ولي العهد في هذا الصدد "أدبت من في نفسه مرض"، وأضافت قائلة: "لبنان قلوبنا معكم".

وكان قد شن الأمير محمد بن سلمان حملة ضد الفساد عام 2017، وهي الحملة التي وصفها ولي العهد بانها كانت "علاجا بالصدمة"، وقد استعادت السعودية من خلالها 100 مليار دولار.

ويشهد لبنان مظاهرات حاشدة منذ مساء الخميس، مطالبة بإسقاط النظام ورحيل الفئة الحاكمة ابتداء برئيس الجمهورية وانتهاء برئيس مجلس النواب والحكومة وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين واستعادة أموال الشعب منهم.