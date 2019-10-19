اصطدام 9 مركبات قرب أنفاق الملك خالد بمكة المكرمة

2019-10-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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باشرت الجهات المعنية في العاصمة المقدسة، مساء اليوم السبت، بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام بين 9 مركبات.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث وقع بعد إشارة صقر قريش باتجاه أنفاق الملك خالد، فيما أسفر عن وقوع إصابة واحدة لامرأة.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل المصابة إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.







