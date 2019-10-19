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متظاهرو لبنان يردون على خطاب نصر الله بمطالب إسقاطه

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2019-10-19

متظاهرو لبنان يردون على خطاب نصر الله بمطالب إسقاطه

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعالت مطالب المتظاهرين في لبنان بإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة وحزب الله، وذلك بعد خطاب أمين عام الميليشيا حسن نصر الله بختام مسيرة أربعين الإمام الحسين في بعلبك، ومطالبته المحتجين بالتوقف عن “تحركات لا تجلب نتيجة”.

وأكد نصر الله أنه يؤيد مطالب المتظاهرين، إلا أنه لا يؤيد إسقاط الحكومة، لتتعالى أصوات المحتجين وسط بيروت، مطالبين برحيله، خاصةً أنه يتمسك بالحكومة الفاشلة- بحسبهم- وليس رئيس الوزراء سعد الحريري.

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ورفع المتظاهرون شعارات “كلن كلن كلن ونصر الله واحد منهن”، وسط مظاهرات في مناطق الجنوب بصور والنبطية والضاحية الجنوبية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الراهنة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعطى 72 ساعة مهلة لشركائه في الحكومة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقال مساء أمس الجمعة: “إن الانتظار لم يعد خيارًا ومن يملك الحل للأزمة فليتقدم”، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.

كما رفض تقديمه ككبش محرقة، وتحميله كافة المسؤولية.




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