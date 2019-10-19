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2019-10-19 طقس الغد ممطر مع ضباب على 7 مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها. كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، بالإضافة إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.







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