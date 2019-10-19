هل يمكن لذوي الإعاقة الحصول على منتجات الإسكان ؟

2019-10-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار أحد ذوي الإعاقة يريد معرفة فرصته في الحصول على منتجات الوزارة أو الأراضي المجانية التي يتم طرحها.

وقالت الإسكان ردًّا على الاستفسار: إن من لديه مرض مستعصٍ مقعد أو من ذوي الهمم العالية من الدرجة الشديدة أو كان مرضه يجعله غير قادر على العمل وبناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة لدراسة الحالة من خلال الفروع، ولمعرفة فروع الوزارة نأمل منك زيارة الرابط التالي: هنا

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كما أعادت وزارة الإسكان التذكير بأنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري عبر الرابط التالي: هنا

وأوضحت الإسكان أن في حال كان متابعات الخليج 365 مستحقًّا يمكنه الاستفادة من أحد المنتجات مباشرةً وهي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- مبادرة الشراء من السوق- تمويل عقاري قائم).

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.