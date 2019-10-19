الان تتابع اصطدام مروع بين 9 مركبات في مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات وقع حادث تصادم مروع، اليوم، بين 9 مركبات في العاصمة المقدسة. وذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أنه ورد بلاغ عن اصطدام 9 مركبات في العاصمة المقدسة بعد إشارة صقر قريش باتجاه أنفاق الملك خالد ونتج عنه إصابة امرأة، باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقلها إلى مستشفى النور التخصصي.

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