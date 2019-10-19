الان تتابع مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم باتجاه جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365 - حجب العصيمي
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4، اليوم، في حادث انقلاب سيارة في خط الساحل بعد الليث في اتجاه جدة.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١١:١٣من صباح اليوم بلاغا من العمليات الموحدة بوجود حادث انقلاب سيارة في خط الساحل بعد الليث في اتجاه جده قبل نقطة التفتيش وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، إنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة و4 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.
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