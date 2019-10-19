"الشؤون الإسلامية" توضح حقيقة وجود ألعاب أطفال داخل أحد جوامع الرياض

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تشكيل لجنة فورية للتحقيق في الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر، تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق مع الإمام والمؤذن، والرفع للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج.

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وأشار “العسكر” إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد وأن تكون مكاناً للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبيناً أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

وأوضح أن المقطع المتداول تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام وتعليمات الوزارة، حيث أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل فيالجامع، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية في حق الإمام والمؤذن.

واختتم العسكر تصريحه بأن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933، والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل من لديه شكوى أو ملحوظة أو مقرح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة وفيما يحقق رسالتها وأهدافها، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة على الخير .