توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد في المملكة 21/ 2/ 1441 الموافق 20/ 10/ 2019، قائلة إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من جازان، عسير.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من حائل، الحدود الشمالية، كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الوسطى والجنوبية.