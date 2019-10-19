شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: توزيع 33 حالة على المستشفيات بعد إخلاء مستشفى الأنصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

كشفت صحة المدينة أن عدد الحالات التي تم نقلها من مستشفى الأنصار، بعد قرار إخلائه، إلى مستشفيات المنطقة، بلغت 33 حالة من 5 أقسام بالمستشفى، منها 14 حالة من العناية المركزة، تم نقل 9 حالات منها إلى مستشفى أحد، و5 حالات لعدد من المستشفيات الخاصة، وحالتي عزل تم نقلها إلى مستشفى أحد، و8 حالات من قسم الباطنية تمت إحالتها إلى مستشفى المدينة العام، و6 حالات من قسم الجراحة تمت إحالتها إلى مستشفى الميقات، إضافة إلى 3 حالات من الطوارئ تم نقل حالتين منها إلى مستشفى أحد وحالة واحدة إلى مستشفى الملك فهد.

وأشارت «صحة المدينة» إلى أن عمليات نقل المرضى تمت خلال ساعتين و10 دقائق، بمتوسط نقل حالة كل 9 دقائق، عبر 19 سيارة إسعاف و24 فرقة إسعافية.

وكانت لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة قد قررت مساء الخميس الماضي إخلاء مستشفى الأنصار من المرضى والمراجعين والموظفين من أطباء وإداريين، وإغلاقه بالكامل، بعد أن رصدت وجود العديد من الشروخات والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق للمستشفى، حيث أوصت اللجنة بضرورة إخلائه لما قد يشكله من خطورة على المرضى والمراجعين والعاملين، وإثر القرار تم تنفيذ خطة الطوارئ واتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة.