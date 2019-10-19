العثور على 30 تابوتا فرعونيا غرب الأقصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية رئيس بعثة الآثار العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، الدكتور مصطفى وزيري أمس العثور على خبيئة تحوي 30 تابوتا خشبيا ملونا بوجه آدمي، بينها توابيت لرجال ونساء، بجانب توابيت لثلاثة أطفال. وقال وزيري في مؤتمر، إن الخبيئة التي أطلق عليها خبيئة العساسيف، يرجع تاريخها إلى القرن العاشر قبل الميلاد، أي ثلاثة آلاف عام مضت، وجميعها من الأسرة 22 في مصر القديمة.

وأوضح أن قصة الخبيئة تعود إلى جمع أحد الكهنة تلك التوابيت من داخل «بيوت الحجر» التي كانت مدفونة بها، خشية سرقة لصوص المقابر لها، والذين كانوا منتشرين في تلك الفترة، حيث تم جمع التوابيت ودفنها بعيدا عن أعين اللصوص آنذاك.

وأضاف أن جبانة طيبة غرب الأقصر شهدت الكشف عن خبيئتين ملكيتين للمومياوات والتوابيت، الأولى خبيئة الدير البحري والثانية خبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني.